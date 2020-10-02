توضيح بشأن الإصابات في جانب الرصافة

2020/10/02 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد - الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 595 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد شفاء 445 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 38794.



وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الاول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 786 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:"

595 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

191 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل".

وأشار إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 46870 توفي منهم 1253 للاسف، فيما اكتسب الشفاء 38794 ومتبقي قيد العلاج 6823".

ودعا الساعدي المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

كما أعلن شفاء 445 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء إلى 38794 حالة.

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 67 حالة وفاة، و4785 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" (2 تشرين الاول 2020)، نسخة منه، ان "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 22085، ليصل مجموع الفحوصات الى 2311962".

واشار البيان الى ان عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 3922 حالة شفاء، و 4785 حالة اصابة، بالاضافة الى 67 حالة وفاة.

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