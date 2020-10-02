نجدة بغداد تلقي القبض على 133 متسولا في حملة للحد من الظاهرة

2020/10/02 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- القت شرطة النجدة في بغداد القبض على 133 متسولا في حملة اعدتها للحد من هذه الظاهرة.وذكرت مديرية شرطة نجدة بغداد في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان” نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد حيث تم ضبط (٨) سيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) ضمن مناطق […]

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