2020/10/02 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيت الأبيض: نتعقب المخالطين للرئيس ترمب وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا

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