3922 حالة شفاء من كورونا في العراق

2020/10/02 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شفي 3922 مصابا من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم الجمعة 2/10/2020، إنه "تم تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وشفاء 3922 حالة، فيما سجلت وفاة 67 حالة"، مضيفة ان "أكثر المناطق التي سجلت أعلى حالات شفاء هي بغداد الكرخ بواقع 903 حالات".

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة ‌

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