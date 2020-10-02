تسجيل 640 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/10/02 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي اليوم الجمعة، مؤكدة تسجيل 640 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها انها اجرت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 4996 فحصا جديدا منها 1640 في اربيل و828 في السليمانية و151 في كرميان و2307 في دهوك و70 في حلبجة، مشيرا الى ان يثت اصابة 640 مواطنا منهم 192 في اربيل و111 في السليمانية و22 في كرميان، و255 في دهوك و60 في حلبجة.

واشار البيان الى شفاء 270 مصابا منهم 187 في اربيل و23 في السليمانية و26 في كرميان و34 في حلبجة، فيما توفي 21 مواطنا جراء الاصابة بالفايروس منهم 2 في اربيل و7 في السليمانية و2 في كرميان و2 في رابرين، و8 في دهوك.

PUKmedia / إعلام وزارة الصحة ‌

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