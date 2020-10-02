الحلبوسي يجري اتصالاً مع الطالبة المتفوقة دعاء ويتعهد بإيجاد حل لها

2020/10/02 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

تعهّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بإيجاد حل للطالبة المتفوقة دعاء من محافظة النجف الأشرف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الطالبة المتفوقة دعاء فلاح رزاق من محافظة النجف الأشرف، بعد الاطلاع على مناشدتها من خلال وسائل الإعلام، حيث تعهد بإيجاد حل لها وتصويب وضعها".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان أن "المتفوقين والكفاءات هم عماد الأمة وصنَّاع الحياة، ودعمهم مسؤولية الدولة والمجتمع".

وأضاف، أن "الاكتفاء بالتحفيز المعنوي لا يحلُّ مشكلتهم، إذ لا بدَّ من إيجاد برامج عملية تدفع بهم إلى ميدان المشاركة ببناء الوطن".

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