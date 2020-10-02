المنافذ: إيرادات أيلول بلغت أكثر من 100 مليار دينار

2020/10/02 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إننا نسعى لتعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تحقيق أكثر من 100 مليار دينار، من إيرادات شهر أيلول/سبتمبر.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مجمل الإيرادات الجمركية والضريبية لشهر أيلول/سبتمبر لعام 2020 والتي بلغت (100,979,929,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية".

وأكدت المنافذ على "سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الأمني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

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