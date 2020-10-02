5 ملايين دونم في العراق تستعد لموسم الزراعة الشتوية

2020/10/02 | 17:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف وزارة الموارد المائية، الجمعة، عن خطة لزراعة 5 ملايين دونم من المحاصيل الشتوية، بعد “النجاح” بزراعة2.1مليون دونم للمحاصيل المتنوعة في الموسم الصيفي.

وذكر بيان للوزارة، ان السيناريوهات المتعددة لتشغيل وادارة الموارد المائية للعراق، لتلبية الاحتياجات المائية المتنوعة من ضمنها لزراعة 5 ملايين دونم من المحاصيل الشتوية فضلاً عن السيطرة والخزن للإيرادات المائية المتوقعة خلال الموسم الشتوي المقبل.

واضاف ان “الموسم الصيفي الحالي يعد موسما ناجحا، اثمر عن تلبية الاحتياجات المائية كافة لاسيما لذنائب الأنهر في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وانجاز زراعة 2,1 مليون دونم للمحاصيل المتنوعة”، مردفا “فقد كان توجه الوزارة ومنذ بدء الموسم الصيفي الحالي بتنفيذ حملة واسعة لازالة التجاوزات على الحصص المائية والانهر وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى وبخطوات حثيثة ومستمرة، التي من شأنها تعزيز دور الوزارة في ادارة الموارد المائية والسيطرة على الاستهلاكات خلال السنة المائية الجديدة والسنوات التي تليها”.

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