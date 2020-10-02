لن يرجم خطايانا أحد - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2020/10/02 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي تتهادى أفراح الحياة، كئيبة المنظر وسقيمة الروح، لم تسقى بماء طهور منذ احتلال القلب لموبقات الحياة، فتناديني كلها وبعض من أحزانها الي العودة للحياة واستنشاق أكسير الوطن على شكل أوراق حارقة غصت في شراييني فأنبتت زهورا متفجرة لا تعرف للحب مكانا ولا للرائحة الجميلة عطرا.



فغاصت في متاهات الظلام حريتي من ابحث عنها بكل شوق وبدون قيود أو انتحار، سائلا البراري والقفار عن وجودها أو عن أي أثر لرائحتها المجنو ......





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