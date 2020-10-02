وسائل إعلام تتحدث عن أعراض رافقت ترامب خلال المناظرة وعدم تقيده بالكمامة

2020/10/02 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعروا يوم الأربعاء بأنه "ليس على ما يرام".

ووفقا للمصادر، عزا الوفد المرافق للرئيس الأمريكي هذا في البداية إلى إجهاد ترامب من جدول الحملة المزدحم: "بحسب شخص مطلع على الوضع ، يبدو أن الرئيس منهك".

من جهته قال كريس كريستي، الذي ساعد الرئيس ترامب في الإعداد للمناظرة الأخيرة مع منافسه جو بايدن: "لم يكن أحد يرتدي أقنعة..5 أو 6 أشخاص ساعدوا ترامب في الاستعداد للمسابقة"، بحسب شبكة "سي إن إن".

من جانب آخر أشار بيان المناظرة الصحفية الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مع المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أنه وعند دخول أعضاء فريق ترامب للقاعة أثناء المناظرة وبحضور زوجته لم يرتد أحد منهم الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا في الوقت الذي كانت القوانين تحتم بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

كما أكدت العديد من وسائل الإعلام أن أفراد من عائلة ترامب وإدارة ترامب دخلو قاعة المناظرات دون ارتداء الأقنعة حيث تطلبت القواعد من كل شخص في الغرفة ارتداء أقنعة بحسب NBC News

ولفتت الوسائل إلى أنه وخلال المناظرة ظهر شخص وبدأ في الاقتراب من ضيوف عائلة ترامب ليطلب منهم ارتداء أقنعة.

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