صحة العراق تصدر بيانا بشأن زيارة الأربعين

2020/10/02 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، بياناً بشأن زيارة الأربعين، فيما دعت الزائرين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى....

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