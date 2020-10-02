الحلبوسي : المتفوقين والكفاءات هم عماد الأمة وصنَّاع الحياة

2020/10/02 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الطالبة المتفوقة دعاء فلاح رزاق من محافظة النجف الأشرف، بعد الاطلاع على مناشدتها من خلال وسائل الإعلام، حيث تعهد سيادته بإيجاد حل لها وتصويب وضعها.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المتفوقين والكفاءات هم عماد الأمة وصنَّاع الحياة، ودعمهم مسؤولية الدولة والمجتمع، مشيرا سيادته إلى أن الاكتفاء بالتحفيز المعنوي لا يحلُّ مشكلتهم، إذ لا بدَّ من إيجاد برامج عملية تدفع بهم إلى ميدان المشاركة ببناء الوطن.

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