“كارثة” تضرب محافظتين عراقيتين… احدهما تعلن “انفلات كورونا بقوة” والثانية تستغيث من “الم اخر”!

2020/10/02 | 17:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية صحة دهوك، الجمعة 3 تشرين الاول 2020، خروج فيروس كورونا عن السيطرة، فيما طالبت باعادة فرض حظر التجوال في اقليم كردستان.

وذكرت المديرية في بيان: “نطالب بإعلان فرض حظر التجوال في اقليم كردستان لمدة أسبوعين على اقل تقدير، والافضل ان يكون شهرا، لكي نتمكن من السيطرة والحد من ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا”.

واضافت، ان”انتشار فيروس كورونا في دهوك خرج عن السيطرة والمصابين الذين بحاجة الى اجهزة التنفس كان عليهم ولمرات عدة ان ينتظروا دورهم”.

واشارت الى، ان”هذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها دهوك ارتفاعا غير مسبوقا بمعدل الاصابات بالوباء والذي لايزال يواصل الارتفاع”.

ومن جانب اخر حذرت المديرية العامة لصحة السليمانية، الجمعة، من نفاذ بلازما الدم بعد انخفاض الكمية التي لديها.وقال رئيس غرفة عمليات مكافحة كورونا في السليمانية هيرش حيدر في بيان: “نحن بحاجة ماسة لتزويدنا ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا”، مشيرا الى ان “البلازم التي لدى مديرية مصرف الدم تتجه نحو النفاذ”.

ويشار الى ان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان اعلنت، الجمعة، تسجيل 640 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، إن”عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 640، موزعة على: أربيل 192، والسليمانية 111، وكرميان 22، ودهوك 255، وحلبجة 60″.واضافت، ان”حالات الشفاء الجديدة بلغت 270 حالة، بواقع: 187 في أربيل، و23 في السليمانية، و26 في كرميان، و34 في حلبجة، في حين بلغت حالات الوفيات الجديدة 21 حالة، وهي 2 في أربيل، و7 في السليمانية، و2 في كرميان، و2 في رابرين، و8 في دهوك”.واشارت الى، انه”بهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 49134 إصابة، شفي منهم 31158، بينما توفي 1791 مصاباً بالفيروس”.

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