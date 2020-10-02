البورصة الأمريكية تهوي بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

2020/10/02 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هوت المؤشرات الرئيسية في بورصة “وول ستريت” عند الافتتاح، اليوم الجمعة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وتضررت المعنويات جراء تحفيز مالي بعيد المنال، وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.01% إلى 27536.39 نقطة، فيما تراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.24% إلى 33389.94 نقطة.

في حين هبط المؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة 2.15% إلى 11082.53 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي على “تويتر” إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان إلى الحجر الصحي.

وعلق على ذلك محللون قائلين، إن “هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب”، كما أن النبأ سبب موجة جديدة من التقلبات في السوق، إذ يتأهب المستثمرون لنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

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