العراق يبدأ بتصدير التمور إلى الخارج

2020/10/02 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، البدء بعمليات تصدير التمور إلى دول العالم من خلال القطاع الخاص.

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