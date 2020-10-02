النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة الأربعين

2020/10/02 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت السلطات في النجف، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال محافظ النجف، لؤي الياسري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (2 تشرين الأول 2020)، إن "العطلة المحلية في المحافظة والتي تأتي بالتزامن مع الزيارة الأربعينية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى "استثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية من هذه العطلة".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، من خطر كبير في زيادة انتشار وباء كورونا جراء تدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الأول 2020): "في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء ولما تكتنفه هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء".

وأضاف البيان، "نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين واهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار وعلى كوادرنا الصحية كافة ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وخاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر".

وتابع: "كما اننا نحث المواطنين وخاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة على اجراء الزيارة عن بعد".

وزاد البيان، "ونحث القنوات الاعلامية على المشاعر والتوعية عن اهمية الزيارة عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة، ونهيب برجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعوا لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء، حمى الله العراق وشعبه من كل سوء".

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