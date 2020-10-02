النتائج سلبية.. إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر أجريا فحوصات كورونا

2020/10/02 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب و زوجها جاريد كوشنر أجريا فحصين لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، فيما يتم تعقب المخالطين لدونالد ترمب وزوجته ميلانيا بعد إعلان إصابتهما بالفيروس.

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