عاجل | آخر مستجدات كورونا في واشنطن

2020/10/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأميركي يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا.

– البيت الأبيض: نتعقب المخالطين للرئيس ترمب وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

– البيت الأبيض يعلن أن نتيجة فحص فيروس كورونا لإيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر سلبية.

– السيناتور ليندسي غراهام: تحدثت هاتفيا مع ترمب وبدا جيدا متفائلا بعد إصابته بكورونا.

– رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: خططنا جاهزة لضمان استمرار عمل المؤسسات بعد إصابة الرئيس ترمب بكورونا.

– رويترز: نتيجة فحص فيروس كورونا لكامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن سلبية.

– أسواق المال الأميركية تفتح على انخفاض متأثرة بإصابة الرئيس ترمب بكورونا.

– واشنطن: إصابة مديرة حملة الحزب الجمهوري بكورونا.

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