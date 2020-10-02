2020/10/02 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، أن عطلة الزيارة الأربعينية ستبدأ من الأحد وتستمر للخميس من الأسبوع المقبل.



وأضاف الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (2 تشرين الأول 2020)، أن "العطلة المحلية في المحافظة والتي تأتي بالتزامن مع الزيارة الأربعينية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل".

وأكد أن هذه العطلة لا تشمل "الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يحدد موعد عطلة الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يحدد موعد عطلة الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).