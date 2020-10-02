2020/10/02 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلال يعيد الطائرة الرئاسية والأوسمة بعد عزله وهو في الخارج لندن – أنور العنسي مرت قبل أيام ذكرى حركة 26 ايلول 1962 العسكرية التي أطاحت بحكم الإمامة في اليمن وأقامت النظام الجمهوري.وأصبح المشير عبدالله السلال أول رئيس للجمهورية، لكنه أطيح به هو الآخر بعد خمس سنوات من حكمه.الزميل أنور العنسي يستعرض في هذا […]

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