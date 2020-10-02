2020/10/02 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روائية من كربلاء تبدأ الكتابة وعمرها 17 لتصدر 4 روايات كربلاء – ريام حسين الكاتبة زهراء الموسوي من مدينة كربلاء ، بدأت الكتابة في السابعة عشرة من عمرها ، كانت البداية بمقالات وخواطر واشعار ، بعدها كتبت اول رواية قصيرة فصحى بعنوان (البؤر) ، وبدايتها كانت محض صدفة فالمرء لا ينتبه لابداعه الذي في نفسه […]

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