2020/10/02 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطوانيت نجيب تعتاد على غسيل الكلى دمشق – الزمان كشفت الممثلة السورية أنطوانيت نجيب أنها تضطر لدخول المستشفى مرتين كل أسبوع لتجري غسيلاً للكلى، وهو أمر اعتادت عليه.كما قالت : (وصلت لعمر التسعين، والمرض أنهكني لكنني لم أستسلم يوماً، وأعيش حياتي بشكل طبيعي، ومازلت قادرة على العطاء والوقوف أمام الكاميرا، ولا مشكلة عندي في […]

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