كارفاخال سيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة شهرين بسبب الإصابة

2020/10/02 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -تعرض ريال مدريد، لصدمة قوية، قبل خوض مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، في نهاية الشهر الجاري.ويخص الأمر، داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.وقال ريال مدريد في بيان رسمي “بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية، على لاعبنا داني كارفاخال، تم […]

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