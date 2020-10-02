اضراب العمال والعصيان المدني في مصر القديمة - محمد زكريا توفيق

2020/10/02 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق ماعت، هي إلهة العدل والحق.



إلهة الجودة والتوازن والانسجام والاتقان والسلوك القويم، الشخصي والمجتمعي في مصر القديمة.



هي السلام الاجتماعي بين الأفراد، هي الوفاق بين الحاكم والمحكوم.



الحاكم وفقا لماعت، يجب أن يقوم بواجبه ويتأكد من أن المحكومين يتعاملون بالعدل والإنصاف وينالون حقوقهم غير منقوصة.



الحاكم من واجبه أن يبذل قصارى جهده حتى تبقى حدود البلد آمنة، ولكي تظل الطقوس الدينية قائمة مرعية.< ......





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