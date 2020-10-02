“قرآن المسيحي”: قصص “طائفية” في كتاب

2020/10/02 | 17:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أصدر الكاتب العراقي محمد الباسم مجموعة قصصية بعنوان “قرآن المسيحي”.

ويمتد الكتاب على 110 صفحة، تجوّل فيها الكاتب بين الأحداث الطائفية التي حصلت في العراق من عام 2004 وحتى 2011.

ويضم الكتاب 15 قصة، غالبيتها حقيقية وتناولها الباسم باسلوب استقصائي.

سبق وأَن صدرت للباسم، مجموعة قصصية بعنوان: “نبونئيد..



آخر أيام بابل” عن “دار سطور” للنشر في عام 2018، تكوّنَت من /150/ صفحَة.

ومحمد الباسم، هو صحافي عراقي، ولد عام 1994 في مدينة بابل، ويحمل شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام/ جامعة بغداد، ويكتب لعدة صحف ومواقع عربية ومحلية

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