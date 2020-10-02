2020/10/02 | 17:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الجمعة، عن الاطاحة باثنين من ابرز ناقلي المخدرات في ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني مشتركة نجح في كمين نوعي من الاطاحة اثنين من اهم ناقلي المخدرات قرب ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) بعد تعقب ورصد لهما دام اسابيع”.واضاف التميمي،ان” اكثر من 10 من مروجي وناقلي المخدرات بينهم اجنبي تم اعتقالهم على مدار اسبوع من الان بعمليات وكمائن جرت في 5 مدن بينها بعقوبة ضمن ستراتيجية موسعة لانهاء ملف الاتجار المخدرات التي توازي خطر الارهاب نظرا لتداعياتها السلبية على المجتمع مؤكدا بان معدلات الترويج منخفضة جدا في ديالى قياسا بالفترة الماضية”.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات خلال الاشهر الماضية من مروجي المخدرات بعمليات وكمائن

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