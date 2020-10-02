الأردن : تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و 549 اصابة بفيروس كورونا

2020/10/02 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل (10) حالات وفاة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى تسجيل (549) اصابة جديدة بالفيروس منها (546) حالة محلية.وجاء العدد الأكبر من المصابين في العاصمة عمان بواقع (408) حالات، فيما شهدت المحافظات انخفاضا نسبيا في عدد الاصابات المسجّلة.وبحسب الايجاز الاعلامي اليومي، فقد تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، […]

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