2020/10/02 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعدت نسبة الشفاء من فيروس كورونا أكثر من ثمانين بالمئة من المجموع الكلي للمصابين في العراق.

وأكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاثة آلاف وتسعمئة واثنتين وعشرين حالة شفاء، ليصل المجموع الكلي لحالات الشفاء الى نحو ثلاثمئة ألف حالة.

فيما سجلت الوزارة أربعة آلاف وسبعمئة وخمس وثمانين حالة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى أكثر من ثلاثمئة واثنين وسبعين ألف حالة.

كما سجلت الوزارة سبعا وستين حالة وفاة، ليبلغ المجموع الكلي للوفيات الى أكثر من تسعة آلاف حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الشفاء من كورونا تعدت 80% من المجموع الكلي للمصابين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسبة الشفاء من كورونا تعدت 80% من المجموع الكلي للمصابين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).