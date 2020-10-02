غوغل تعلن عن Chromecast الجديد وعدد من الأجهزة الذكية

2020/10/02 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حدث Launch Night In الذي عقدته غوغل مؤخرا عن النسخة الجديدة من Chromecast وعن مجموعة من الأجهزة الذكية المميزة والمتطورة.

ويطرح الجهاز الجديد هذا العام باسم Chromecast with Google TV، ويأتي بهيكل بيضوي الشكل بألوان أساسية هي الرمادي والأزرق والوردي.

ويتميز بدعمه لنظام Android TV، وتقنيات عرض الصور بدقة 4K HDR بمعدل 60 إطارا في الثانية، ودعمه لتقنيات Dolby Vision ، إضافة لجميع التقنيات التي كانت موجودة في أجهزة Chromecast السابقة.

ويمكن لهذا الجهاز الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث أو شبكات الإنترنت اللاسلكية، وعرض محتويات هذه الأجهزة على الشاشات الكبيرة ليتمكن المستخدمون من مشاهدة الصور أو الأفلام ومقاطع الفيديو على الشاشات، كما يمكن التحكم به لاسلكيا عبر جهاز إضافي صغير مزود بأزرار خاصة للتعامل مع منصات “يوتيوب” ونتفليكس”، فضلا عن استجابته للأوامر الصوتية عبر مساعد Google Assistant، أما سعره فسيكون 49.9 دولار فقط.

وكشفت غوغل خلال الحدث المذكور عن جهاز Nest Audio والذي يعتبر نسخة مطورة عن مساعدات Google Home المنزلية الذكية.

ويأتي هذا المساعد المنزلي بهيكل أنيق مستطيل الشكل مصنوع من البلاستيك والقماش، مزود بأربع مصابيح LED صغيرة تضاء عند تفاعل الجهاز مع الأصوات والأوامر الصوتية.

ويمكن الاعتماد على Nest Audio للقيام بجميع المهمات التي تقوم بها المساعدات المنزلية الذكية، كالاستماع للموسيقى، أو استخدامه لقراءة الأخبار أو الرسائل الواردة للأجهزة الذكية المتصلة به، أو لمعرفة أحوال الطقس وحالة الازدحام المروري على الطرقات بالاعتماد على الإنترنت.

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