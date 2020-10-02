2020/10/02 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن احباط محاولة تهريب اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ام قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان صحفي ، انها :" احبطت محاولة تهريب حاوية بداخلها اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ميناء ام قصر الاوسط بالبصرة ، بالاستناد الى معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي".واضافت :" ان عملية ضبط الحاوية تمت داخل الحرم الكمركي ، بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة و تشكيل لجنة للكشف عليها ، وتبين صحة المعلومات الواردة"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ام قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ام قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).