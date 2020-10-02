2020/10/02 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

شهدت مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، تألق عدد كبير من النجوم، وغياب آخرين عن الظهور بالمستوى المأمول منهم، وتألفت تشكيلة هذه الجولة من:

- حارس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

- الدفاع: ماريو جاسبر (فياريال)، ديميتريوس سيوفاس (هويسكا)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، جافي جالان (هويسكا)

- الوسط: توماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد)، آنسو فاتي (برشلونة)

- الهجوم: باكو ألكاسير (فياريال)، أنخيل رودريجيز (خيتافي)

وشهد التشكيل المثالي، تواجد لاعب وحيد من صفوف برشلونة، الجناح الموهوب آنسو فاتي الذي نجح في تسجيل هدف ضمن انتصار فريقه ضد سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة، ما دفعه إلى تصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف، سجلها في مباراتين فقط.

وظهر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ضمن التشكيل، بعد نجاحه في الذود عن مرماه، إذ منع عديد الفرص المحققة للتسجيل، ليساهم في فوز فريقه بهدف نظيف ضد بلد الوليد.

وتواجد ثنائي دفاعي من هويسكا، بعد أن ساهما في إيقاف هجوم أتلتيكو مدريد، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).