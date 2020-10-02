كلوب ينافس أنشيلوتي على جائزة الأفضل في الدوري الانجليزي

2020/10/02 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن المدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في المسابقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الاختيارات ضمت كلًا من الألماني يورجن كلوب (ليفربول)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (إيفرتون)، الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز (ليستر سيتي)، والإنجليزي دين سميث (أستون فيلا).[…]

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