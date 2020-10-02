القبض على عصابة لتزوير الذهب في محافظة عراقية (صور)

2020/10/02 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت المديرية العامة لشرطة محافظة اربيل ، الجمعة، القبص على عصابة مؤلفة من 7 اشخاص مختصة بتزوير الذهب.

وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (2 تشرين الاول 2020)، ان "قوات الشرطة في منطقة (عينكاوا) القت القبض على سبعة اشخاص بتهمة القيام بتزوير الذهب وبيعه الى الصاغة".

واضاف، ان "المتهمين اعترفوا بجرائمهم وتم احتجازهم بأمر القاضي وفق المادة 456 من قانون العقوبات، لعرضهم على القضاء المختص.

جدير بالذكر ان اقليم كوردستان يشهد منذ فترة تصاعدا في نشاطات عصابات تزوير العملة والذهب.

ا.ح

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