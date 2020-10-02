اكثر من 100 مليار دينار الايرادات الكمركية والضريبية للشهر الماضي

2020/10/02 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن مجمل الايرادات الكمركية والضريبية المتحققة لشهر ايلول الماضي ، والتي بلغت اكثر من 100 مليار دينار عراقي ، والناتجة عن حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.واكدت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ” سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم ايرادات الدولة لتخطي الازمة المالية التي يمر […]

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