بالصور.. مسيرة الجهاد على درب الامام الحسين تقودها 7 الوية للحشد الشعبي في ديالى

2020/10/02 | 17:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىنظمت قيادات محور ديالى في الحشد الشعبي، الجمعة، مسيرة راجلة ضمت مئات الشخصيات من مختلف المكونات والاطياف لتاكيد موقفها في اعلا صوت الحق للثورة الحسينية في رفض الظلم والطغيان.وقال امرلواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قادة 7 الوية في محور ديالى للحشد الشعبي يرافقهم المئات من الشخصيات العشائرية والدينية والاجتماعية ونخبة مثقفة نظمت مسيرة راجلة امتدت من منطقة الهاشيمات وصولا الى حدود ناحية جديدة الشط(30كم شمال غرب بعقوبة) مع قوافل الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة”.واضاف الجبوري،ان للمسيرة تعبر عن ايمانها برسالة وثورة الامام الحسين(ع) في رفض الظلم واعلام كلمة الحق في مواجهة الظلم والطغيان والتطرف مؤكدا بان المسيرة شاركت بها كل اطياف مجتمع ديالى دون استثناء مؤكدا بان الحشد الشعبي يمثل رسالة وطنية في الدفاع عن كل ابناء المحافظة “.وتنتشر في ديالى 7 الوية للحشد الشعبي في 13 قاطع وهي تمثل قوة فعالة ومحورية في مواجهة داعش الارهابي

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