القوات الامنية تحرر مخطوف وتعتقل خاطفيه بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة

2020/10/02 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الجمعة، عن تحرير مخطوف بعد ساعة من اختطافه شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الانبار نفذت حملة امنية واسعة النطاق على مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، على خلفية اخطاف مدني “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت المناطق المستهدفة بالكامل وتمكنت من تحرير المخطوف واعتقال خاطفيه دون وقوع اي مقاومة تذكر ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تحرير المخطوف واعتقال خاطفيه ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المتورطين بعملية الاختطاف الى احدى المراكز الامنية لتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل واحالتهم الى القضاء “.



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