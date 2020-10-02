 الكشف عن فقدان 10 مليارات دينار من اموال مخصصة للحشد العشائري في الانبار

2020/10/02 | 17:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الجمعة، الجهة التي تقف وراء غلق ملف اختفاء 4 مليار دينار مخصصة لانشاء السواتر ورواتب الحشد العشائري ابان دخول عناصر التنظيم الاجرامي الى الانبار

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” لجان التدقيق والنزاهة كشف اختفاء 10 مليار دينار من خزينة المحافظة اربعة مليارات منها تم صرفها لأعضاء مجلس الانبار لغرض تنفيذ سواتر ترابية وصرف رواتب للحشد العشائري كلا حسب منطقته اثناء دخول عصابات داعش الاجرامية الى مدن الانبار “.





واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” احد المحاكم القضائية في بغداد استدعت 28 عضو بينهم نواب لغرض تدوين افادتهم وكيفية صرف المبلغ واختفاءه دون وجود اي سندات او وثائق تثبت منحة لغرض انشاء السواتر الترابية وتوزيع رواتب لمقاتلي الحشد العشائري ، مبينا ان” القضية اغلقت بالكامل بعد قيام النائب خميس الخنجر بالتدخل ودفع المبلغ وغلق ملفات الدعوة بشكل نهائي لمارب كان الغرض منها كسب اعضاء المجلس للحصول على اصوات تأهل كتلته لحجر عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة “.



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