2020/10/02 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – شكك لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، في قدرة الثنائي رومان بوركي وجادون سانشو، على اللحاق بمواجهة فرايبورج، غدًا السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.وظهر المدرب السويسري في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، رفقة مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي، للحديث لوسائل الإعلام قبل مباراة الغد.وبسؤاله عن حالة حارسه بوركي وسانشو، أجاب فافر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فافر مدرب بوروسيا دورتموند يبعث رسالة حاسمة لمانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فافر مدرب بوروسيا دورتموند يبعث رسالة حاسمة لمانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).