2020/10/02 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة في أحوال مدينة عريقة كتابان عن الموصل حاضرة المدن يحيى صديق يحيى “وكثيرا ما سمعتُ أَن بلاد الدنيا العظام ثلاثة: نيسابور لأنها باب الشرق، ودمشق لأنها باب الغرب، والموصل لأن القاصد الى الجهتين قل ما لايمر بها” ياقوت الحموي لا أَلذ من بهجة القراءة ومتعة الاكتشاف.ما عسانا أَن نفعل دونها.حقاً لقد أَنقذت […]

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