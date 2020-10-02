2020/10/02 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا لمفاعل نووي جديد الأفضل التخلّص من الملوّثات الإشعاعية- عبد الرزاق عبد الجليل العيسى حصلت وزارة العلوم والتكنولوجيا الرعاية والاهتمام من الحكومات المتعاقبة بعد 2003 من خلال منحها الأموال لشراء الأجهزة العلمية وبرامج تطوير مؤهلات مهارات ملاكها من خلال المشاركات في الدورات التدريبية او منحهم الاجازات الدراسية خارج وداخل العراق.ولكن للأسف لم نجد الانجاز […]

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