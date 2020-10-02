وزير الخارجيّة يدعو آذربيجان وأرمينيا المتنازعتين للارتكان إلى المُفاوَضات

2020/10/02 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حسين دعا طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ، والقرارات الدوليّة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه وزير الخارجية من نظيره الأذريّ ألمار ممادياروف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التأريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن".

وأضاف حسين : تمنياتنا لطرفي النزاع الرُّجُوع إلى طاولة المُفاوَضات، مُضِيفاً: من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف".

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