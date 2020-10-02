الصدر يتصل بامير الكويت ويقدم التعازي بوفاة الشيخ صباح الاحمد

2020/10/02 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اجرى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً بامير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مقدماً التعازي له وللشعب الكويتي الشقيق بوفاة الشيخ صباح الاحمد.واعرب الصدر ، حسب بيان لمكتبه الخاص ، عن احر التعازي لامير دولة الكويت وللاسرة الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته .وتمنى للشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ، الذي تسلّم مقاليد الحكم ، موفور الصحة والعافية ، داعياً له بالتوفيق لخدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز وقضايا الامتين الاسلامية والعربية./ انتهى2

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