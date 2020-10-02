العراق يؤكد موقفه المتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة

2020/10/02 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد العراق موقفه المتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان القائم بالاعمال المؤقت لممثلية العراق في جنيف عباس كاظم عبيد ، القى بيان العراق ضمن النقاش العام للبند السابع لجدول اعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الانسان، المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة ".و اكد موقف العراق المتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على :" اهمية ابقاء هذا البند ضمن جدول اعمال دورات مجلس حقوق الانسان" ، مديناً الانتهاكات والتصعيد المستمر للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وحملات الاعتقالات والمداهمات، وقتل الاطفال، وحجز جثامين الشهداء، وسرقة الموارد الطبيعية، وتجريف الاراضي الزراعية، وهدم البيوت وتهجير سكانها العزل الاصليين، والاعتداءات المستمرة في القدس ومحاولات تغيير هويتها وطابعها الاسلامي.ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية والانسانية تجاه تلك الانتهاكات ./انتهى2

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