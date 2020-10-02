الحلبوسي يجري اتصالا مع الطالبة المتفوقة دعاء ويتعهد بايجاد حل لها وتصويب وضعها

2020/10/02 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الطالبة المتفوقة دعاء فلاح رزاق من محافظة النجف الاشرف، بعد الاطلاع على مناشدتها من خلال وسائل الاعلام، وتعهد بايجاد حل لها وتصويب وضعها.واكد رئيس مجلس النواب بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المتفوقين والكفاءات هم عماد الامة وصنَّاع الحياة، ودعمهم مسؤولية الدولة والمجتمع" ، مشيرا الى :" ان الاكتفاء بالتحفيز المعنوي لا يحلُّ مشكلتهم، اذ لا بدَّ من ايجاد برامج عملية تدفع بهم إلى ميدان المشاركة ببناء الوطن"./انتهى2

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