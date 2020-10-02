مجموعات سهلة للأندية الإنجليزية في الدوري الاوروبي

2020/10/02 | 18:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..جاءت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، سهلة للفرق الكبرى المشاركة في هذه النسخة.

وأسفرت القرعة عن وقوع آرسنال بجوار رابييد فيينا ومولدي ودوندالك، فيما وقع توتنهام مع لودوجوريتس ولاسك وأنتويرب.

وبالنسبة لميلان جاءت قرعته متوازنة نوعًا حيث يلعب مع سيلتيك وسبارتا براج وليل، أما نابولي فيتواجد بجوار ريال سوسيداد وألكمار ورييكا.

وفيما يلي نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي:

المجموعة الأولى: روما، يانج بويز، كلوب بروج، سسكا صوفيا.

المجموعة الثانية: آرسنال، رابييد فينا، مولده، دوندالك.

المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن، سلافيا براج، هبوعيل بئر السبع ، نيس.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، ستاندرليج، رينجرز، لخ بوزنان.

المجموعة الخامسة: ايندهوفن، باوك، أومونيا، غرناطة.

المجموعة السادسة: نابولي، آل الكمار، ريال سوسييداد، رييكا.

المجموعة السابعة: سبورتنيج براجا، ليستر سيتي، آيك أثينا، زوريا.

المجموعة الثامنة: سليتك، سبارتا، ميلان، ليل.

المجموعة التاسعة: فياريال، مكابي حيفا، قرة باج، سيفا سبور.

المجموعة العاشرة: توتنهام، لودوجورتيس، لاسك، رويال.

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو، فينورد، دينامو زغرب، فولسبورج.

المجموعة الثانية عشر: جينت، النجم الأحمر، هوفنهايم، ليبيريتش.



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