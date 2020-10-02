نائب كردي : يطالب بغداد بالتحقيق بشأن عقد نفطي ’’غامض’’ وقعته كردستان

2020/10/02 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- دعا النائب الكردي هوشيار عبدالله وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة، في مجلس النواب وهيئة النزاهة، إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي.وقال عبد الله في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “حقل خورمالة الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره ينتج 170 […]

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