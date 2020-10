بينها العراق.. هكذا علق قادة العالم بشأن إصابة ترمب وزوجته بكورونا

2020/10/02 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

1031 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

علق قادة وزعماء في العالم، الجمعة، على إعلان إصابة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزوجته، ميلانيا، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم، (2 تشرين الأول 2020): "أفكاري وصلواتي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.



أتمنى لهم ولكل المصابين بفيروس كورونا الشفاء العاجل والكامل".

من جانبه ذكر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي، وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشر تغريدة قال فيها: "أتمنى شفاء عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب اللذان ظهرت فحوص إصابتهما بفيروس كورونا إيجابية..



آمل أن يتجاوزا فترة العزل بلا مشاكل ويستعيدان صحتهما بأقرب وقت ممكن".

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتغريدة قال فيها: "كالملايين من الإسرائيليين، سارة وأنا نفكر بالرئيس ترامب وبالسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا تعاف سريع كامل".

إلى ذلك، أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية إلى الرئيس الأمريكي، معربا فيها عن تمنياته بشفائه وزوجته من فيروس كورونا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي نشرها قادة وزعماء في العالم تعقيبا على إعلان إصابة ترامب وميلانيا:

My best wishes to @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania for a speedy recovery.



Hope both of you will get better soon!

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 2, 2020

I wish President Donald Trump @realDonaldTrump @POTUS, and First Lady Melania Trump @FLOTUS speedy recovery from COVID19 and good health.





I also wish the people of the #USA to overcome this pandemic victoriously.@USEmbassyKabul https://t.co/6SKA9oNIpP

— Dr.



Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) October 2, 2020

My best wishes to President Trump and the First Lady.



Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Wishing President Trump and First Lady Melania Trump speedy recovery from COVID-19.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 2, 2020

My thoughts and prayers are with U.S.



President @realDonaldTrump and First Lady Melania Trump.



I wish them and all infected with coronavirus a quick and full recovery.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 2, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. هكذا علق قادة العالم بشأن إصابة ترمب وزوجته بكورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. هكذا علق قادة العالم بشأن إصابة ترمب وزوجته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).