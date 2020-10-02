ماذا يحدث في حالة عجز أي مرشح عن إكمال الانتخابات الأميركية؟

2020/10/02 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته المفاجئة بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، تساؤلات عديدة بشأن مصير العملية الانتخابية في الولايات المتحدة ومدى قدرة الرئيس على ممارسته مهام عمله.

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