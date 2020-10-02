الفنان العالمى ذو الأصول العراقية “قصى طارق” يهدئ نبيلة عبيد لوحة فنية جديدة

2020/10/02 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت النجمة المصرية نبيلة عبيد صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” ، قد أهداها لها الفنان العالمى قصى طارق.وعلقت عبيد ، على الصورة قائلة :” الفنان العالمي العراقي الأصل الأمريكى الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من إحدى روايات […]

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