افتتاح اول مقر لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في الرمادي

2020/10/02 | 18:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..





اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الجمعة، عن افتتاح اول مقر لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في مدينة الرمادي .

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” مدينة الرمادي شهدت افتتاح او مقر لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية والعسكرية بحضور رئيس الصندوق محمد العاني ومحافظ الانبار علي فرحان الدليمي وعدد من المسؤولين في المحافظة والقيادات الامنية في خطوة تهدف الى انطلاق مشاريع خدمية عملاقة على نفقة الصندوق في غضون الايام القليلة المقبلة “.

واضاف ان” افتتاح مقر لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية والعسكرية نتيجة استقرار الاوضاع الامنية ناهيك من ان الصندوق ساهم في اعادة اعمار وتأهيل العشرات من المشاريع الخدمية المتضررة جراء تدميرها والعبث بمحتوياتها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم على مساحات واسعة من مدن الانبار، مبينا ان” افتتاح مقر لصندوق اعادة الاعمار تزامن مع افتتاح عدد اكثر من 6 مشاريع خدمية متضررة جراء العمليات الارهابية في قضاءي الرمادي والفلوجة “.



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